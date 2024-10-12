Лига наций12 октября 2024, 05:15 | Обновлено 12 октября 2024, 06:11
27
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Исландия – Уэльс – 2:2. Хозяева отыграли два мяча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 05:15 | Обновлено 12 октября 2024, 06:11
27
0
Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Исландия и Уэльс разошлись миром (2:2), причем хозяева поля во втором тайме отыграли два мяча.
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
21:45. Исландия – Уэльс – 2:2
Голы: Томассон, 69, Уорд, 72 (автогол) – Джонсон, 11, Уилсон, 29
Видео голов и обзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Автогол забил Дэнни Уорд (Уэльс).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Logi Tomasson (Исландия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
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