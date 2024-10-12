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  4. Исландия – Уэльс – 2:2. Хозяева отыграли два мяча. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига B
Исландия
11.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Уэльс
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Лига наций
12 октября 2024, 05:15 | Обновлено 12 октября 2024, 06:11
27
0

Исландия – Уэльс – 2:2. Хозяева отыграли два мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

12 октября 2024, 05:15 | Обновлено 12 октября 2024, 06:11
27
0
Исландия – Уэльс – 2:2. Хозяева отыграли два мяча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Исландия и Уэльс разошлись миром (2:2), причем хозяева поля во втором тайме отыграли два мяча.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Исландия – Уэльс – 2:2

Голы: Томассон, 69, Уорд, 72 (автогол) – Джонсон, 11, Уилсон, 29

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Автогол забил Дэнни Уорд (Уэльс).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Logi Tomasson (Исландия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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