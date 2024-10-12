Исландия – Уэльс – 2:2. Хозяева отыграли два мяча. Видео голов и обзор

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Исландия и Уэльс разошлись миром (2:2), причем хозяева поля во втором тайме отыграли два мяча.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Исландия – Уэльс – 2:2

Голы: Томассон, 69, Уорд, 72 (автогол) – Джонсон, 11, Уилсон, 29

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