Лига наций. Камбэк от Исландии. Турция дожала черногорцев
Состоялись матчи 3-го тура Лиги наций во втором дивизионе
11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Уэльса не удержала победу против Исландии. Валийцы еще в первом тайме забили дважды, а затем играли на удержание результата, чем и воспользовался соперник. Счет - 2:2.
Уже на 11-й минуте Бреннан Джонсон сыграл на добивании, и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.
На 29-й минуте Неко Уильямс вывел на ударную позицию Гарри Уилсона, который пробил в левый угол ворот.
У хозяев поля было несколько хороших моментов, но забить им удалось лишь во втором тайме.
Вторая половина матча полностью проходила под контролем исландцев.
Логи Томассон на 69-й минуте сократил счет, а через три минуты валлийцы забили автогол. Автором стал Дэнни Уорд.
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
Лига B. Группа 4
Исландия – Уэльс – 2:2
Голы: Томассон 69, Уорд 72 (автогол) - Джонсон 11, Уилсон 29
Также в этой группе встречались Турция и Черногория. Игра прошла под полным преимуществом хозяев, но турки смогли забить лишь один раз - 1:0.
Сборная Турции в первом тайме нанесла более 15 ударов по воротам черногорцев, но лишь 4 из них были точными.
На 69-й минуте Джан Кахведжи подобрал мяч в штрафной площадке гостей после удара Кенана Йилдиза и отправил его в сетку ворот.
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
Лига B. Группа 4
Турция - Черногория - 1:0
Гол: Кахведжи 69.
Турнирная таблица.
Hear that Dragon roar! 🐉🏴— Wales 🏴 (@Cymru) October 11, 2024
💻 https://t.co/Ee3GvSzZGO#NationsLeague | #TogetherStronger pic.twitter.com/XgDmwSgfhn
Samsun’da maç sona erdi. Tebrikler #BizimÇocuklar🇹🇷 #TURMNE @DenizBank pic.twitter.com/n4i8GDc5fc— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 11, 2024
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