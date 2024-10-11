Лига наций. Камбэк от Исландии. Турция дожала черногорцев

11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Уэльса не удержала победу против Исландии. Валийцы еще в первом тайме забили дважды, а затем играли на удержание результата, чем и воспользовался соперник. Счет - 2:2.

Уже на 11-й минуте Бреннан Джонсон сыграл на добивании, и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.

На 29-й минуте Неко Уильямс вывел на ударную позицию Гарри Уилсона, который пробил в левый угол ворот.

У хозяев поля было несколько хороших моментов, но забить им удалось лишь во втором тайме.

Вторая половина матча полностью проходила под контролем исландцев.

Логи Томассон на 69-й минуте сократил счет, а через три минуты валлийцы забили автогол. Автором стал Дэнни Уорд.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

Лига B. Группа 4

Исландия – Уэльс – 2:2

Голы: Томассон 69, Уорд 72 (автогол) - Джонсон 11, Уилсон 29

Также в этой группе встречались Турция и Черногория. Игра прошла под полным преимуществом хозяев, но турки смогли забить лишь один раз - 1:0.

Сборная Турции в первом тайме нанесла более 15 ударов по воротам черногорцев, но лишь 4 из них были точными.

На 69-й минуте Джан Кахведжи подобрал мяч в штрафной площадке гостей после удара Кенана Йилдиза и отправил его в сетку ворот.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

Лига B. Группа 4

Турция - Черногория - 1:0

Гол: Кахведжи 69.

Турнирная таблица.