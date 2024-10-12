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Лига наций УЕФА. Лига B
Турция
11.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Черногория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 октября 2024, 04:35 | Обновлено 12 октября 2024, 05:46
39
0

Турция – Черногория – 1:0. Как забил Кахведжи. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

12 октября 2024, 04:35 | Обновлено 12 октября 2024, 05:46
39
0
Турция – Черногория – 1:0. Как забил Кахведжи. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Турции обыграла команду Черногории (1:0).

Единственный в матче гол забил Ирфан Кахведжи на 69-й минуте.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Турция – Черногория – 1:0

Гол: Кахведжи, 69

Видео гола и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция).
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Лига наций сборная Турции по футболу сборная Черногории по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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