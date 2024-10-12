11.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Лига наций12 октября 2024, 04:35 | Обновлено 12 октября 2024, 05:46
39
0
Турция – Черногория – 1:0. Как забил Кахведжи. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 04:35 | Обновлено 12 октября 2024, 05:46
39
0
Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Турции обыграла команду Черногории (1:0).
Единственный в матче гол забил Ирфан Кахведжи на 69-й минуте.
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
21:45. Турция – Черногория – 1:0
Гол: Кахведжи, 69
Видео гола и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция).
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