Гари ЛИНЕКЕР: «Сборная Англии не вышла на поле»
Легендарный футболист раскритиковал национальную сборную
Легендарный футболист Гари Линекер остался недоволен игрой сборной Англии против Греции:
«Они просто не вышли на поле! Я надеялся, что Гордон будет бороться. Сака был намного ниже того уровня, который он обычно показывает. Я надеялся, что Коул Палмер будет играть лучше. Фодена вообще не было видно на поле.
Лучшим игроком матча стал Беллингем. Он хорошо себя проявил, занимал отличные позиции и забил красивый гол», – разочарован Линекер.
Сборная Англии сенсационно проиграла дома сборной Греции 1:2 и опустилась на второе место в своей группе.
Лидер Реала перенес операцию и пропустит около 12 месяцев.
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