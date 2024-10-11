Гари ЛИНЕКЕР: «Сборная Англии не вышла на поле»

Легендарный футболист Гари Линекер остался недоволен игрой сборной Англии против Греции:

«Они просто не вышли на поле! Я надеялся, что Гордон будет бороться. Сака был намного ниже того уровня, который он обычно показывает. Я надеялся, что Коул Палмер будет играть лучше. Фодена вообще не было видно на поле.

Лучшим игроком матча стал Беллингем. Он хорошо себя проявил, занимал отличные позиции и забил красивый гол», – разочарован Линекер.

Сборная Англии сенсационно проиграла дома сборной Греции 1:2 и опустилась на второе место в своей группе.

Лидер Реала перенес операцию и пропустит около 12 месяцев.