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Лига наций
11 октября 2024, 21:40 | Обновлено 11 октября 2024, 21:44
695
1

Гари ЛИНЕКЕР: «Сборная Англии не вышла на поле»

Легендарный футболист раскритиковал национальную сборную

11 октября 2024, 21:40 | Обновлено 11 октября 2024, 21:44
695
1
Гари ЛИНЕКЕР: «Сборная Англии не вышла на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу

Легендарный футболист Гари Линекер остался недоволен игрой сборной Англии против Греции:

«Они просто не вышли на поле! Я надеялся, что Гордон будет бороться. Сака был намного ниже того уровня, который он обычно показывает. Я надеялся, что Коул Палмер будет играть лучше. Фодена вообще не было видно на поле.

Лучшим игроком матча стал Беллингем. Он хорошо себя проявил, занимал отличные позиции и забил красивый гол», – разочарован Линекер.

Сборная Англии сенсационно проиграла дома сборной Греции 1:2 и опустилась на второе место в своей группе.

Лидер Реала перенес операцию и пропустит около 12 месяцев.

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Микола Титюк Источник: The Boot Room
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Комментарии 1
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pol-55
Та так,не було кому вивести,то біш капітана.
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