Лидер Реала перенес операцию. Пропустит 12 месяцев

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль в пятницу перенес операцию на колене, которое игрок повредил в матче чемпионата Испании против «Вильярреала».

Сообщается, что операция прошла успешно, а игрок вскоре приступит к восстановлению, однако просто вернуться к работе с мячом испанец сможет только в 2025 году.

Полное восстановление и возвращение на поле ждут ориентировочно через 12 месяцев.

Сразу после травмы были опасения, что 32-летний футболист может объявить о завершении карьеры, однако клуб поддержал Карвахаля и продлил с ним контракт до середины 2026 года.

Теперь «Реал» ищет нового правого защитника, а главным кандидатом называют игрока «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, который летом 2025 года может стать свободным агентом.