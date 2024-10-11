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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «За одну неделю я получил две красные карточки»
Англия
11 октября 2024, 19:40 |
478
0

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «За одну неделю я получил две красные карточки»

Лидер Манчестер Юнайтед недоволен своей игрой

11 октября 2024, 19:40 |
478
0
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «За одну неделю я получил две красные карточки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш недоволен своей игрой в этом сезоне:

«У меня были плохие моменты в этом сезоне – за одну неделю я получил две красные карточки. Но это несправедливо! Я должен быть лучше в своей команде и мне нужно брать ответственность за эти игры. В последние годы я показал высокий уровень игры, нужно этому соответствовать. Нужно вернуться на путь побед», – мотивирован Бруну.

Фрнандеш дважды подводил свою команду – заработал удаление в АПЛ в матче против Тоттенхэма, и в ЛЧ – против Порту.

Бывший игрок Ливерпуля планирует завершить карьеру.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Порту
Микола Титюк Источник: Goal.com
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