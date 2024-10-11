Бруну ФЕРНАНДЕШ: «За одну неделю я получил две красные карточки»
Лидер Манчестер Юнайтед недоволен своей игрой
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш недоволен своей игрой в этом сезоне:
«У меня были плохие моменты в этом сезоне – за одну неделю я получил две красные карточки. Но это несправедливо! Я должен быть лучше в своей команде и мне нужно брать ответственность за эти игры. В последние годы я показал высокий уровень игры, нужно этому соответствовать. Нужно вернуться на путь побед», – мотивирован Бруну.
Фрнандеш дважды подводил свою команду – заработал удаление в АПЛ в матче против Тоттенхэма, и в ЛЧ – против Порту.
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