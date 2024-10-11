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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Венесуэла
11.10.2024 00:00 – FT 1 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
11 октября 2024, 14:57 |
324
0

Венесуэла – Аргентина – 1:1. Как сыграл Месси? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

11 октября 2024, 14:57 |
324
0
Венесуэла – Аргентина – 1:1. Как сыграл Месси? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Венесуэла – Аргентина

В ночь на 11 октября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке между сборными Венесуэли и Аргентины.

Хозяева, которые считались аутсайдерами, неожиданно вырвали ничью 1:1. Лионель Месси провел матч полностью, однако результативными действиями не отметился.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

9-й тур. 11 октября, Матурин (Венесуэла)

Венесуэла – Аргентина – 1:1

Голы: Рондон, 65 – Отаменди, 13

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Аргентина).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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