В ночь на 11 октября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке между сборными Венесуэли и Аргентины.

Хозяева, которые считались аутсайдерами, неожиданно вырвали ничью 1:1. Лионель Месси провел матч полностью, однако результативными действиями не отметился.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

9-й тур. 11 октября, Матурин (Венесуэла)

Венесуэла – Аргентина – 1:1

Голы: Рондон, 65 – Отаменди, 13

Видеообзор матча: