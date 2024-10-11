Чемпионат мира11 октября 2024, 14:57 |
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Венесуэла – Аргентина – 1:1. Как сыграл Месси? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
11 октября 2024, 14:57 |
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В ночь на 11 октября состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке между сборными Венесуэли и Аргентины.
Хозяева, которые считались аутсайдерами, неожиданно вырвали ничью 1:1. Лионель Месси провел матч полностью, однако результативными действиями не отметился.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
9-й тур. 11 октября, Матурин (Венесуэла)
Венесуэла – Аргентина – 1:1
Голы: Рондон, 65 – Отаменди, 13
Видеообзор матча:
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Аргентина).
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