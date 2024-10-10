10 октября на «Монументаль же Матурин» пройдет матч 9-го тура Отборочного турнир чемпионата мира-2026 в Южной Америке, в котором сборная Венесуэлы встретится со сборной Аргентины. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Венесуэла

Команда по делу относится к главным аутсайдерам южноамериканского футбола. И появление отдельных талантов в целом тут мало что меняло. Но в 2023-м году винных согласился возглавить Фернандо Батиса. Уже на старте цикла создавались проблемы фаворитам, а на Копе Америка и вовсе был стопроцентный результат после группового раунда: выиграли трижды. Но, во-первых, потом был вылет в первом же раунде плей-офф, причем от довольно проходного соперника, Канады - уступили ей по пенальти после ничьей Во-вторых, в сентябре самостоятельно поднятой планке ожиданий был нанесен удар. Ринкон и компания разгромно, 0:4, уступили в Боливии, уступив вечному аутсайдеру, после чего на своей арене закончили только нулевой ничьей против, пусть и против явно сильного Уругвая.

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Аргентина

Сборная как раз вовремя получила щелчок по носу, чтобы сейчас обойтись без излишнего самоуспокоения. Она в прошлом, сентябрьском туре ухитрилась проиграть 1:2 в гостях у Колумбии. Это уже не первая осечка подопечных Лионеля Скалони в отборе, более того, все равно получается удерживать единоличное лидерство. Кроме того, небесно-голубые смогли вот уже дважды кряду выиграть Копу Америка, в том числе этим летом в Соединенных Штатах, а пару лет назад в Катаре вернули себе и чемпионство мирового масштаба. Да, постепенно уходят герои тех успехов, вот и Ди Мария провел прощальную встречу. Да и по Месси часто не понятно, приедет или нет, и сыграет ли. Но уж талантов всегда у небесно-голубых хватало.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка, были уверенно выиграли аргентинцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех хозяев поля. Аргентина не допустит второй осечки кряду - ставим на то, что подопечные Лионеля Скалони смогут выиграть при форе -1 гол (коэффициент - 1,8)