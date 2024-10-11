Рой КИН: «Пикфорд ужасен. Он не меняется»
Легендарный футболист недоволен игрой вратаря сборной Англии
Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда:
«Он сыграл ужасно! У него проблемы с концентрацией. И самое главное, что его ошибки передаются всей команде. Я не понимаю, что он делает. Пикфорд не меняется», – раздражен Кин.
Сборная Англии неожиданно проиграла сборной Греции в матче Лиги наций – 1:2. В группе 2 греки идут на первом месте, имея максимальные 9 баллов, англичане вторые с 6 зачетными баллами.
Тренер сборной Армении недоволен своими игроками после ничьей.
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Матч состоится 11 октября в 21:45 по Киеву