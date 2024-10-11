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  4. Рой КИН: «Пикфорд ужасен. Он не меняется»
Лига наций
11 октября 2024, 13:30 | Обновлено 11 октября 2024, 14:38
703
1

Рой КИН: «Пикфорд ужасен. Он не меняется»

Легендарный футболист недоволен игрой вратаря сборной Англии

11 октября 2024, 13:30 | Обновлено 11 октября 2024, 14:38
703
1
Рой КИН: «Пикфорд ужасен. Он не меняется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда:

«Он сыграл ужасно! У него проблемы с концентрацией. И самое главное, что его ошибки передаются всей команде. Я не понимаю, что он делает. Пикфорд не меняется», – раздражен Кин.

Сборная Англии неожиданно проиграла сборной Греции в матче Лиги наций – 1:2. В группе 2 греки идут на первом месте, имея максимальные 9 баллов, англичане вторые с 6 зачетными баллами.

Тренер сборной Армении недоволен своими игроками после ничьей.

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Лига наций Рой Кин Джордан Пикфорд сборная Англии по футболу сборная Греции по футболу
Микола Титюк Источник: The Chronicle
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Комментарии 1
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Falko
Я от тільки не зрозумів, чого Кін так за зб.Англії розпереживався, Пікфорд його хвилює. Його Ірландія фінів у гостях прихлопнула, Келехер нормально відстояв - чому про це мовчимо?
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