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Вторая лига
Ворскла-2
11.10.2024 15:00 - : -
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 октября 2024, 14:10 | Обновлено 11 октября 2024, 14:20
85
0

Ворскла-2 Полтава – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября видеотрансляции матча 10-го тура Второй лиги

11 октября 2024, 14:10 | Обновлено 11 октября 2024, 14:20
85
0
Ворскла-2 Полтава – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла-2

11 октября проходит поединок 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 10-й тур, 11 октября

13:00. Ворскла-2 Полтава – Локомотив Киев

Из-за воздушной тревоги старт матча отложен

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Ворскла-2 Полтава Локомотив Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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