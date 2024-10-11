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Украина. Вторая лига11 октября 2024, 14:10 | Обновлено 11 октября 2024, 14:20
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Ворскла-2 Полтава – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 октября видеотрансляции матча 10-го тура Второй лиги
11 октября 2024, 14:10 | Обновлено 11 октября 2024, 14:20
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11 октября проходит поединок 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 10-й тур, 11 октября
13:00. Ворскла-2 Полтава – Локомотив Киев
Из-за воздушной тревоги старт матча отложен
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