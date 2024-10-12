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Вторая лига
Ворскла-2
11.10.2024 15:00 – FT 0 : 1
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 октября 2024, 04:55 | Обновлено 12 октября 2024, 06:01
26
0

Вторая лига. Романчук принес победу Локомотиву над резервистами Ворсклы

Единственный гол забил Иван Романчук на 70-й минуте

12 октября 2024, 04:55 | Обновлено 12 октября 2024, 06:01
26
0
Вторая лига. Романчук принес победу Локомотиву над резервистами Ворсклы
ФК Локомотив

11 октября прошел поединок 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Киевский Локомотив нанес поражение резервистам полтавской Ворсклы (1:0).

Единственный гол забил Иван Романчук на 70-й минуте. Из-за воздушной тревоги старт матча был отложен, а затем игра прерывалась.

Локомотив вышел на 2-е место во второй группе (17 очков), уступая только Колосу-2 (22 пункта).

Вторая лига. 10-й тур, 11 октября

13:00. Ворскла-2 Полтава – Локомотив Киев – 0:1

Гол: Иван Романчук, 70

Турнирные таблицы

Видео матча

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев Ворскла-2 Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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