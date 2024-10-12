Вторая лига. Романчук принес победу Локомотиву над резервистами Ворсклы
Единственный гол забил Иван Романчук на 70-й минуте
11 октября прошел поединок 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Киевский Локомотив нанес поражение резервистам полтавской Ворсклы (1:0).
Единственный гол забил Иван Романчук на 70-й минуте. Из-за воздушной тревоги старт матча был отложен, а затем игра прерывалась.
Локомотив вышел на 2-е место во второй группе (17 очков), уступая только Колосу-2 (22 пункта).
Вторая лига. 10-й тур, 11 октября
13:00. Ворскла-2 Полтава – Локомотив Киев – 0:1
Гол: Иван Романчук, 70
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