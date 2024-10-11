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  4. Доменико ТЕДЕСКО: «Мы играли лучше, даже до красной карточки»
Лига наций
11 октября 2024, 05:07 | Обновлено 11 октября 2024, 05:10
127
0

Доменико ТЕДЕСКО: «Мы играли лучше, даже до красной карточки»

Бельгийские футболисты разделили очки со сборной Италии

11 октября 2024, 05:07 | Обновлено 11 октября 2024, 05:10
127
0
Доменико ТЕДЕСКО: «Мы играли лучше, даже до красной карточки»
UEFA. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился мыслями о ничье в матче Лиги наций против сборной Италии (2:2).

«Мы играли лучше, перейдя на схему 4-2-3-1, даже до красной карточки. У нас не было правильного подхода, мы были не так компактны, как должны были быть после пропущенного мяча в начале игры. Конечно, такие игроки, как Де Брюйне, Онана и Лукаку, могут помочь, когда вы играете в такую ​​игру и сталкиваетесь с таким соперником.

Я итальянец и знаю, что иногда может быть еще сложнее, когда Италия играет вдесятером. Они мастера глубокой обороны, когда это необходимо. Мы не создали много моментов, несмотря на то, что владели мячом, хотя было нелегко найти пространство. Я счастлив и горжусь нашей молодой командой. Мы поставили цель – постоянно совершенствоваться и мы постараемся это сделать», – сказал Тедеско.

Также проанализировал ничейную игру наставник сборной Италии Лучано Спаллетти.

Подопечные Тедеско, пока что, находятся на третьей позиции в группе А2 (четыре балла). На второй строчке Франция – шесть пунктов, а на вершине Италия (семь очков).

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Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Италии по футболу Доменико Тедеско
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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