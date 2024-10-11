Лига наций11 октября 2024, 04:45 | Обновлено 11 октября 2024, 05:32
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ФОТО. Сборная Греции посвятила победу на Уэмбли погибшему партнеру
Эллины сенсационно одолели сборную Англии
11 октября 2024, 04:45 | Обновлено 11 октября 2024, 05:32
334
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В рамках третьего тура Лиги наций сборная Греции в гостях неожиданно переиграла Англию со счетом 2:1. Дублем в ворота англичан отметился Эвангелос Павлидис.
Национальная команда Греции вышла на поединок с черными повязками и футболкой партнера Джорджа Балдока, который накануне матча трагически погиб в собственном бассейне.
Как только сборная Греции забивала в ворота соперника, грецкие игроки демонстративно показывали на повязку в честь Джорджа.
После финального свистка игроки эллины посвятили победу своему бывшему партнеру.
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