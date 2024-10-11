ФОТО. Сборная Греции посвятила победу на Уэмбли погибшему партнеру

В рамках третьего тура Лиги наций сборная Греции в гостях неожиданно переиграла Англию со счетом 2:1. Дублем в ворота англичан отметился Эвангелос Павлидис.

Национальная команда Греции вышла на поединок с черными повязками и футболкой партнера Джорджа Балдока, который накануне матча трагически погиб в собственном бассейне.

Как только сборная Греции забивала в ворота соперника, грецкие игроки демонстративно показывали на повязку в честь Джорджа.

После финального свистка игроки эллины посвятили победу своему бывшему партнеру.