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Лига наций
11 октября 2024, 04:45 | Обновлено 11 октября 2024, 05:32
334
0

ФОТО. Сборная Греции посвятила победу на Уэмбли погибшему партнеру

Эллины сенсационно одолели сборную Англии

11 октября 2024, 04:45 | Обновлено 11 октября 2024, 05:32
334
0
ФОТО. Сборная Греции посвятила победу на Уэмбли погибшему партнеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Балдок

В рамках третьего тура Лиги наций сборная Греции в гостях неожиданно переиграла Англию со счетом 2:1. Дублем в ворота англичан отметился Эвангелос Павлидис.

Национальная команда Греции вышла на поединок с черными повязками и футболкой партнера Джорджа Балдока, который накануне матча трагически погиб в собственном бассейне.

Как только сборная Греции забивала в ворота соперника, грецкие игроки демонстративно показывали на повязку в честь Джорджа.

После финального свистка игроки эллины посвятили победу своему бывшему партнеру.

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Лига наций сборная Греции по футболу сборная Англии по футболу смерть минута молчания
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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