Стала известна причина смерти игрока сборной Греции
Тело Джорджа Балдока было найдено в бассейне в Афинах
Вскрытие тела трагически погибшего греческого футболиста «Панатинаикоса» Джорджа Балдока подтвердило, что причиной его смерти стало утопление.
Вскрытие было проведено на кафедре судебно-медицинской экспертизы Афинского университета, а также были проведены необходимые токсикологические исследования, результаты которых пока не опубликованы, поскольку для их анализа требуется некоторое время.
Как выяснилось, смерть наступила в результате утопления, то есть 31-летний Балдок заглотил воду живьем. Никаких следов, синяков или травм, указывающих на какое-либо преступление или насильственную смерть, не было.
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