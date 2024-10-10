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Греция
10 октября 2024, 17:05 |
372
0

Стала известна причина смерти игрока сборной Греции

Тело Джорджа Балдока было найдено в бассейне в Афинах

10 октября 2024, 17:05 |
372
0
Стала известна причина смерти игрока сборной Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Балдок

Вскрытие тела трагически погибшего греческого футболиста «Панатинаикоса» Джорджа Балдока подтвердило, что причиной его смерти стало утопление.

Вскрытие было проведено на кафедре судебно-медицинской экспертизы Афинского университета, а также были проведены необходимые токсикологические исследования, результаты которых пока не опубликованы, поскольку для их анализа требуется некоторое время.

Как выяснилось, смерть наступила в результате утопления, то есть 31-летний Балдок заглотил воду живьем. Никаких следов, синяков или травм, указывающих на какое-либо преступление или насильственную смерть, не было.

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Панатинаикос чемпионат Греции по футболу смерть бассейн
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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