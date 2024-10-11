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  4. Украинка в США одержала саму высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
ITF
11 октября 2024, 04:01 |
252
0

Украинка в США одержала саму высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала

Анастасия Лопата демонстрирует крутой прогресс, в Эдмонде она одолела Ланлану Тараруди

11 октября 2024, 04:01 |
252
0
Украинка в США одержала саму высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
Instagram. Анастасия Лопата

Украинская теннисистка Анастасия Лопата (WTA 1115) пробилась в четвертьфинал хардового турнира ITF W75 в Эдмонде (США).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Таиланда Ланлану Тараруди (WTA 171), которая была посеяна под третьим номером.

ITF W75 Эдмонд. Хард. 1/8 финала

Ланлана Тараруди (Таиланд) [3] – Анастасия Лопата (Украина) – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году Лопата без шансов уступила Ланлане в 1/8 финала 15-тысячника в Таиланде.

Лопата впервые в карьере переиграла представительницу топ-200, одержав самую высокорейтинговую победу в карьере. 19-летняя украинка во второй раз сыграет в четвертьфинале турнира на уровне ITF. Впервые она дошла до этой стадии на своем дебютном профессиональном турнире в Черноморске (15-тысячник) в 2021 году.

Для Лопаты это был всего пятый матч в сезоне, с декабря прошлого года до конца сентября 2024 она поединков не проводила. Анастасия с 2022 учится в Университете Джорджии и выступает в студенческой теннисной лиге NCAA.

На старте турнира в Эдмонде Лопата в двух сетах переиграла Мэдисон Сиг (США, WTA 306) со счетом 6:2, 6:1.

В четвертьфинале 75-тысячника в США Анастасия сыграет против Валерии Страховой (WTA 244), у которой, к сожалению, есть украинский паспорт.

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Анастасия Лопата
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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