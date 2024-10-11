10.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Лига наций11 октября 2024, 03:57 | Обновлено 11 октября 2024, 04:16
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ВИДЕО. Битва футбольных карликов. Как сражались Гибралтар и Сан-Марино
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 октября 2024, 03:57 | Обновлено 11 октября 2024, 04:16
82
0
Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В битве футбольных карликов Гибралтар нанес поражение Сан-Марино (1:0).
Единственный гол для хозяев поля забил Итан Бритто на 62-й минуте.
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
🔹 Лига D
21:45. Гибралтар – Сан-Марино – 1:0
Гол: Бритто, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Бритто (Гибралтар).
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