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Лига наций УЕФА. Лига D
Гибралтар
10.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Сан-Марино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 октября 2024, 03:57 | Обновлено 11 октября 2024, 04:16
82
0

ВИДЕО. Битва футбольных карликов. Как сражались Гибралтар и Сан-Марино

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 03:57 | Обновлено 11 октября 2024, 04:16
82
0
ВИДЕО. Битва футбольных карликов. Как сражались Гибралтар и Сан-Марино
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Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В битве футбольных карликов Гибралтар нанес поражение Сан-Марино (1:0).

Единственный гол для хозяев поля забил Итан Бритто на 62-й минуте.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига D

21:45. Гибралтар – Сан-Марино – 1:0

Гол: Бритто, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Бритто (Гибралтар).
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Лига наций сборная Гибралтара по футболу сборная Сан-Марино по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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