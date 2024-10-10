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Лига наций УЕФА. Лига C
Латвия
10.10.2024 19:00 – FT 0 : 3
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 октября 2024, 21:09 | Обновлено 10 октября 2024, 21:54
89
0

Северная Македония в гостях разгромила Латвию и упрочила лидерство в группе

Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций

10 октября 2024, 21:09 | Обновлено 10 октября 2024, 21:54
89
0
Северная Македония в гостях разгромила Латвию и упрочила лидерство в группе
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Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.

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Северная Македония на выезде разгромила команду Латвии (3:0), набрала 7 очков из 9 и упрочила лидерство в группе C4.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига C

  • 19:00. Латвия – Северная Македония – 0:3

Голы: Атанасов, 35, Камили, 70, Эльмас, 90+3

  • 21:45. Фарерские острова – Армения

Турнирная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Лирим Камили (Северная Македония).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Яни Атанасов (Северная Македония).
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Лига наций сборная Северной Македонии по футболу сборная Латвии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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