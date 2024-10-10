Северная Македония в гостях разгромила Латвию и упрочила лидерство в группе

Вечером 10 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.

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Северная Македония на выезде разгромила команду Латвии (3:0), набрала 7 очков из 9 и упрочила лидерство в группе C4.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига C

19:00. Латвия – Северная Македония – 0:3

Голы: Атанасов, 35, Камили, 70, Эльмас, 90+3

21:45. Фарерские острова – Армения

Турнирная таблица