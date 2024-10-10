Украина. Первая лига10 октября 2024, 13:58 |
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Подолье – Металлист – 0:3. Феерия во втором тайме. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Первой лиги
10 октября 2024, 13:58 |
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9 октября Подолье и Металлист сыграли матч 11-го тура Первой лиги.
В первом тайме болельщики результативных действий не увидели, зато уже во втором гости трижды расписались в воротах соперника.
Первая лига. 11-й тур, 9 октября
Подолье Хмельницкий – Металлист Харьков – 0:3
Голы: Исаенко, 47, Чидомере, 73, Горяинов, 88
Видеообзор матча:
Послематчевые комментарии:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Горяинов (Металлист).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Чидомере (Металлист).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Металлист).
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