9 октября Подолье и Металлист сыграли матч 11-го тура Первой лиги.

В первом тайме болельщики результативных действий не увидели, зато уже во втором гости трижды расписались в воротах соперника.

Первая лига. 11-й тур, 9 октября

Подолье Хмельницкий – Металлист Харьков – 0:3

Голы: Исаенко, 47, Чидомере, 73, Горяинов, 88

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии: