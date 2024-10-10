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Первая лига
Подолье
09.10.2024 13:00 – FT 0 : 3
Металлист
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Украина. Первая лига
10 октября 2024, 13:58 |
77
0

Подолье – Металлист – 0:3. Феерия во втором тайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Первой лиги

10 октября 2024, 13:58 |
77
0
Подолье – Металлист – 0:3. Феерия во втором тайме. Видео голов и обзор
Подолье – Металлист

9 октября Подолье и Металлист сыграли матч 11-го тура Первой лиги.

В первом тайме болельщики результативных действий не увидели, зато уже во втором гости трижды расписались в воротах соперника.

Первая лига. 11-й тур, 9 октября

Подолье Хмельницкий – Металлист Харьков – 0:3

Голы: Исаенко, 47, Чидомере, 73, Горяинов, 88

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Горяинов (Металлист).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Чидомере (Металлист).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Металлист).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Металлист Харьков Евгений Исаенко Алекс Чидомере Алексей Горяинов
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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