Разгромы от Металлиста и Металлиста 1925, 9 победа Агробизнеса

В Первой лиге продолжается очередной тур, а в среду состоялись четыре матча.

В группе A никто не может остановить Агробизнес, который обыграл Буковину и выиграл все девять матчей со старта сезона. В топ-4 поднялся Металлист после победы 3:0, а вот Минай снова не выиграл, сыграв вничью с Прикарпатьем.

В группе Б к победам вернулся Металлист 1925, который со счетом 4:0 разобрался с Кремнем. Команда ван Леувена с 14 очками идет третьей.

Первая лига. 11-й тур

Агробизнес – Буковина 1:0

Гол: Толочко, 40

Прикарпатье – Минай 0:0

Подолье – Металлист 0:3

Голы: Исаенко, 47, Чидомере, 73, Горяинов, 88

Металлист 1925 – Кремень 4:0

Голы: Ари Моура, 12, Борячук, 35, Бугай, 40, Имереков, 67

Турнирная таблица