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Первая лига
Агробизнес
09.10.2024 14:30 – FT 1 : 0
Буковина
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Украина. Первая лига
09 октября 2024, 17:10 |
495
5

Разгромы от Металлиста и Металлиста 1925, 9 победа Агробизнеса

Две харьковские команды набрали по 3 очка

09 октября 2024, 17:10 |
495
5
Разгромы от Металлиста и Металлиста 1925, 9 победа Агробизнеса
ФК Металлист 1925

В Первой лиге продолжается очередной тур, а в среду состоялись четыре матча.

В группе A никто не может остановить Агробизнес, который обыграл Буковину и выиграл все девять матчей со старта сезона. В топ-4 поднялся Металлист после победы 3:0, а вот Минай снова не выиграл, сыграв вничью с Прикарпатьем.

В группе Б к победам вернулся Металлист 1925, который со счетом 4:0 разобрался с Кремнем. Команда ван Леувена с 14 очками идет третьей.

Первая лига. 11-й тур

Агробизнес – Буковина 1:0
Гол: Толочко, 40

Прикарпатье – Минай 0:0

Подолье – Металлист 0:3
Голы: Исаенко, 47, Чидомере, 73, Горяинов, 88

Металлист 1925 – Кремень 4:0
Голы: Ари Моура, 12, Борячук, 35, Бугай, 40, Имереков, 67

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Falko
В Агробізнеса і надалі вінстрік, і надалі усі 9 перемог рівно в 1 м'яч. Вони або знущаються, або у клубі не передбачено премій за різницю )
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0
_Quantum19_
Желто-синие!!!! Самые сильные!!!!
Жовто-сині, найсильніші!!!!! З перемогою усіх харків'ян і справжніх вболівальників харківських клубів!!!!!!!!!
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0
Отаман
Дуже добре👍
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-2
apepa
День Слобожанщины сегодня! С яркими победами нас харьковчане!
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-3
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