Разгромы от Металлиста и Металлиста 1925, 9 победа Агробизнеса
Две харьковские команды набрали по 3 очка
В Первой лиге продолжается очередной тур, а в среду состоялись четыре матча.
В группе A никто не может остановить Агробизнес, который обыграл Буковину и выиграл все девять матчей со старта сезона. В топ-4 поднялся Металлист после победы 3:0, а вот Минай снова не выиграл, сыграв вничью с Прикарпатьем.
В группе Б к победам вернулся Металлист 1925, который со счетом 4:0 разобрался с Кремнем. Команда ван Леувена с 14 очками идет третьей.
Первая лига. 11-й тур
Агробизнес – Буковина 1:0
Гол: Толочко, 40
Прикарпатье – Минай 0:0
Подолье – Металлист 0:3
Голы: Исаенко, 47, Чидомере, 73, Горяинов, 88
Металлист 1925 – Кремень 4:0
Голы: Ари Моура, 12, Борячук, 35, Бугай, 40, Имереков, 67
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