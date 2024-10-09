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Первая лига
Агробизнес
09.10.2024 14:30 – 36 0 : 0
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 октября 2024, 14:55 |
545
0

Первая лига.11-й тур, 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Первой лиги

09 октября 2024, 14:55 |
545
0
Первая лига.11-й тур, 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Подолье

9 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 11-й тур, 9 октября

  • 13:00. Подолье Хмельницкий – Металлист Харьков
  • 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Минай
  • 14:30. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы
  • 15:00. Металлист 1925 Харьков – Кремень Кременчуг

Турнирная таблица

13:00. Подолье Хмельницкий – Металлист Харьков

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Минай

14:30. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы

15:00. Металлист 1925 Харьков – Кремень Кременчуг

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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