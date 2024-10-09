09.10.2024 14:30 – 36’ 0 : 0
Украина. Первая лига09 октября 2024, 14:55 |
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Первая лига.11-й тур, 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Первой лиги
09 октября 2024, 14:55 |
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9 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 11-й тур, 9 октября
- 13:00. Подолье Хмельницкий – Металлист Харьков
- 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Минай
- 14:30. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы
- 15:00. Металлист 1925 Харьков – Кремень Кременчуг
Турнирная таблица
13:00. Подолье Хмельницкий – Металлист Харьков
14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Минай
14:30. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы
15:00. Металлист 1925 Харьков – Кремень Кременчуг
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