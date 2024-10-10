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Украина. Первая лига10 октября 2024, 13:35 | Обновлено 10 октября 2024, 13:36
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Агробизнес – Буковина – 1:0. Девятая победа подряд! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Первой лиги
10 октября 2024, 13:35 | Обновлено 10 октября 2024, 13:36
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9 октября состоялся матч 11-го тура Первой лиги, в котором сошлись Агробизнес и Буковина.
Хозяева одержали уже девятую победу подряд и все были добыты с минимальным счетом!
Первая лига. 11-й тур, 9 октября
Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы – 1:0
Голы: Толочко, 40
Видеообзор матча:
Послематчевые комментарии:
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
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