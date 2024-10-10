9 октября состоялся матч 11-го тура Первой лиги, в котором сошлись Агробизнес и Буковина.

Хозяева одержали уже девятую победу подряд и все были добыты с минимальным счетом!

Первая лига. 11-й тур, 9 октября

Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы – 1:0

Голы: Толочко, 40

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии: