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Первая лига
Агробизнес
09.10.2024 14:30 – FT 1 : 0
Буковина
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Украина. Первая лига
10 октября 2024, 13:35 | Обновлено 10 октября 2024, 13:36
44
0

Агробизнес – Буковина – 1:0. Девятая победа подряд! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Первой лиги

10 октября 2024, 13:35 | Обновлено 10 октября 2024, 13:36
44
0
Агробизнес – Буковина – 1:0. Девятая победа подряд! Видео голов и обзор
Агробизнес Волочиск

9 октября состоялся матч 11-го тура Первой лиги, в котором сошлись Агробизнес и Буковина.

Хозяева одержали уже девятую победу подряд и все были добыты с минимальным счетом!

Первая лига. 11-й тур, 9 октября

Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы 1:0

Голы: Толочко, 40

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии:

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Буковина Черновцы Роман Толочко
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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