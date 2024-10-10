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Первая лига
Металлист 1925
09.10.2024 15:00 – FT 4 : 0
Кремень
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Украина. Первая лига
10 октября 2024, 13:15 | Обновлено 10 октября 2024, 13:29
81
0

Металлист 1925 – Кремень – 4:0. Кто забил? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Первой лиги

10 октября 2024, 13:15 | Обновлено 10 октября 2024, 13:29
81
0
Металлист 1925 – Кремень – 4:0. Кто забил? Видео голов и обзор матча
Металлист 1925

9 октября состоялся матч 11-го тура Первой лиги, в котором встретились Металлист 1925 и Кремень.

Хозяева забили по два гола в каждом из таймов и уверенно разгромили соперника со счетом 4:0.

Первая лига. 11-й тур, 9 октября

Металлист 1925 Харьков – Кремень Кременчуг 4:0

Голы: Ари Моура, 12, Борячук, 35, Имереков, 67, Бугай, 80

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Металлист 1925).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Металлист 1925).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
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Первая лига Украины Металлист 1925 видео голов и обзор Ари Моура Андрей Борячук Максим Имереков Владислав Бугай чемпионат Украины по футболу Кремень Кременчуг
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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