09.10.2024 15:00 – FT 4 : 0
Украина. Первая лига10 октября 2024, 13:15 | Обновлено 10 октября 2024, 13:29
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Металлист 1925 – Кремень – 4:0. Кто забил? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Первой лиги
10 октября 2024, 13:15 | Обновлено 10 октября 2024, 13:29
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9 октября состоялся матч 11-го тура Первой лиги, в котором встретились Металлист 1925 и Кремень.
Хозяева забили по два гола в каждом из таймов и уверенно разгромили соперника со счетом 4:0.
Первая лига. 11-й тур, 9 октября
Металлист 1925 Харьков – Кремень Кременчуг – 4:0
Голы: Ари Моура, 12, Борячук, 35, Имереков, 67, Бугай, 80
Видеообзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Металлист 1925).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Металлист 1925).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
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