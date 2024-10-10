9 октября состоялся матч 11-го тура Первой лиги, в котором встретились Металлист 1925 и Кремень.

Хозяева забили по два гола в каждом из таймов и уверенно разгромили соперника со счетом 4:0.

Первая лига. 11-й тур, 9 октября

Металлист 1925 Харьков – Кремень Кременчуг – 4:0

Голы: Ари Моура, 12, Борячук, 35, Имереков, 67, Бугай, 80

Видеообзор матча: