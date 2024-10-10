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Первая лига
Диназ
10.10.2024 13:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 октября 2024, 12:10 | Обновлено 10 октября 2024, 12:16
97
0

Полтава – ЮКСА, Диназ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Первой лиги

10 октября 2024, 12:10 | Обновлено 10 октября 2024, 12:16
97
0
Полтава – ЮКСА, Диназ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

10 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 11-й тур, 10 октября

  • 12:00. СК Полтава – ЮКСА Тарасовка
  • 13:00. Диназ Вышгород – Кудровка

Турнирная таблица

12:00. СК Полтава – ЮКСА Тарасовка

13:00. Диназ Вышгород – Кудровка

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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