Украина. Первая лига10 октября 2024, 12:10 | Обновлено 10 октября 2024, 12:16
97
0
Полтава – ЮКСА, Диназ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Первой лиги
10 октября 2024, 12:10 | Обновлено 10 октября 2024, 12:16
97
0
10 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 11-й тур, 10 октября
- 12:00. СК Полтава – ЮКСА Тарасовка
- 13:00. Диназ Вышгород – Кудровка
Турнирная таблица
12:00. СК Полтава – ЮКСА Тарасовка
13:00. Диназ Вышгород – Кудровка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 октября 2024, 09:16 0
Китайский супертяж ждет победы украинского боксера
Теннис | 09 октября 2024, 19:49 3
Гарбинье Мугуруса сыграла свадьбу со своим любимым – Артуром Боржесом
Теннис | 09.10.2024, 20:33
Футбол | 10.10.2024, 11:42
Футбол | 10.10.2024, 06:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.10.2024, 07:48 7
09.10.2024, 09:12 1
08.10.2024, 13:22 102
09.10.2024, 01:39 5
08.10.2024, 23:46 8
09.10.2024, 07:50 14
08.10.2024, 22:01 4
08.10.2024, 16:14 3