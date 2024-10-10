ВИДЕО. Драма в матче лидеров Первой лиги, борьба за топ-3
Полтава спаслась в матче против команды ЮКСА
В Первой лиге состоялись два матча очередного тура с участием трех команд-лидеров группы Б. Полтава лишь на 90+3 минуте сумела избежать поражения в поединке с командой ЮКСА.
Полтава без поражений в сезоне и матчем в запасе остается лидером группы с 21 пунктом, у их соперника 18 очков и второе место.
На третью позицию поднялась Кудровка, которая минимально обыграла Диназ и набрала 16 баллов.
Первая лига, 11-й тур. Группа Б
Полтава – ЮКСА 1:1
Голы: Стрельцов, 90+3 – Гонсалес, 17
Диназ – Кудровка 0:1
Гол: Литовченко, 10
События матча
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