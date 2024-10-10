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Первая лига
Диназ
10.10.2024 13:00 – FT 0 : 1
Кудровка
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Украина. Первая лига
10 октября 2024, 17:29 | Обновлено 10 октября 2024, 18:30
664
0

ВИДЕО. Драма в матче лидеров Первой лиги, борьба за топ-3

Полтава спаслась в матче против команды ЮКСА

10 октября 2024, 17:29 | Обновлено 10 октября 2024, 18:30
664
0
ВИДЕО. Драма в матче лидеров Первой лиги, борьба за топ-3
ФК Полтава

В Первой лиге состоялись два матча очередного тура с участием трех команд-лидеров группы Б. Полтава лишь на 90+3 минуте сумела избежать поражения в поединке с командой ЮКСА.

Полтава без поражений в сезоне и матчем в запасе остается лидером группы с 21 пунктом, у их соперника 18 очков и второе место.

На третью позицию поднялась Кудровка, которая минимально обыграла Диназ и набрала 16 баллов.

Первая лига, 11-й тур. Группа Б

Полтава – ЮКСА 1:1
Голы: Стрельцов, 90+3 – Гонсалес, 17

Диназ – Кудровка 0:1
Гол: Литовченко, 10

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Литовченко (Кудровка).
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Первая лига Украины Полтава ЮКСА Тарасовка Кудровка Диназ Вышгород видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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