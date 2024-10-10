ВИДЕО. Драма в матче лидеров Первой лиги, борьба за топ-3

В Первой лиге состоялись два матча очередного тура с участием трех команд-лидеров группы Б. Полтава лишь на 90+3 минуте сумела избежать поражения в поединке с командой ЮКСА.

Полтава без поражений в сезоне и матчем в запасе остается лидером группы с 21 пунктом, у их соперника 18 очков и второе место.

На третью позицию поднялась Кудровка, которая минимально обыграла Диназ и набрала 16 баллов.

Первая лига, 11-й тур. Группа Б

Полтава – ЮКСА 1:1

Голы: Стрельцов, 90+3 – Гонсалес, 17

Диназ – Кудровка 0:1

Гол: Литовченко, 10