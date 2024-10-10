«путин зашел в раздевалку и...» Коваль – о легендарном матче с россией

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Коваль поделился воспоминаниями о легендарном матче отбора к Евро-2020 против сборной России (1:1):

«Воспоминания и впечатления от матча против россии в москве в 1999 году остались положительные. Игра в целом была равная, в конце Шевченко сравнял, поэтому только положительные. От российских болельщиков тогда враждебности не было, но чувствовалось пренебрежение, будто сборная Украины – второй сорт.

Когда россия в том матче вышла вперед, хотелось отыграться, доказать, что мы не хуже их. Я верил, что мы можем это сделать, это же футбол, надо играть до последней минуты. Когда Шевченко забил, я побежал к нему вместе со всей командой и главным тренером Йожефом Сабо. Все радовались, обнимались, испытывали только хорошие эмоции. После этого гола Филимонов был подавлен, думаю, он был очень расстроен, что допустил такую ошибку в конце матча.

После поединка в нашу раздевалку зашел путин, но я не помню дословно, что он говорил. Говорят, что поблагодарил за игру и поздравил с нужным нам результатом, но по его лицу было видно, что он был неискренним. А когда мы ехали со стадиона, то российские болельщики начали бросать камни и бутылки в наш автобус. Нам было неприятно, после этого остались негативные эмоции. В тот момент страха не было, нас сопровождала милиция, но их одна машина ничего бы не сделала с нашествием болельщиков. Если бы они продолжили атаковать автобус, то было бы тяжело отбиться от фанатов... По дороге домой мы праздновали, поздравляли друг друга, потому что эта игра была важной, все были довольны».