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Чемпионат Европы
10 октября 2024, 12:21 | Обновлено 10 октября 2024, 12:38
441
1

«путин зашел в раздевалку и...» Коваль – о легендарном матче с россией

У экс-игрока сборной Украины положительные воспоминания о поединке

10 октября 2024, 12:21 | Обновлено 10 октября 2024, 12:38
441
1
«путин зашел в раздевалку и...» Коваль – о легендарном матче с россией
ФК Буковина. Александр Коваль

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Коваль поделился воспоминаниями о легендарном матче отбора к Евро-2020 против сборной России (1:1):

«Воспоминания и впечатления от матча против россии в москве в 1999 году остались положительные. Игра в целом была равная, в конце Шевченко сравнял, поэтому только положительные. От российских болельщиков тогда враждебности не было, но чувствовалось пренебрежение, будто сборная Украины – второй сорт.

Когда россия в том матче вышла вперед, хотелось отыграться, доказать, что мы не хуже их. Я верил, что мы можем это сделать, это же футбол, надо играть до последней минуты. Когда Шевченко забил, я побежал к нему вместе со всей командой и главным тренером Йожефом Сабо. Все радовались, обнимались, испытывали только хорошие эмоции. После этого гола Филимонов был подавлен, думаю, он был очень расстроен, что допустил такую ошибку в конце матча.

После поединка в нашу раздевалку зашел путин, но я не помню дословно, что он говорил. Говорят, что поблагодарил за игру и поздравил с нужным нам результатом, но по его лицу было видно, что он был неискренним. А когда мы ехали со стадиона, то российские болельщики начали бросать камни и бутылки в наш автобус. Нам было неприятно, после этого остались негативные эмоции. В тот момент страха не было, нас сопровождала милиция, но их одна машина ничего бы не сделала с нашествием болельщиков. Если бы они продолжили атаковать автобус, то было бы тяжело отбиться от фанатов... По дороге домой мы праздновали, поздравляли друг друга, потому что эта игра была важной, все были довольны».

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Александр Коваль сборная россии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2000 Россия - Украина владимир путин (х..ло)
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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Nick.Grabowski
В 2003 році 95-квартал (Вова та Лєна Зеленскіє) танцював та крутив жопами перед свитою путіна на сцені КВН Маслякова в Москві та вважали це за велике професійне досягнення.
В 2004 році 13 млн громадян України підтримало відвертого агента росії + ставленика путіна - Вітю Януковича (серед тих хто підтримав Януковича були Ахметов, Медведчук, Кучма, Суркіс, Єрмак та  багато інших сучасних "патріотів").
В 2004 році Зеленський та його квартал тоді їздили в національний тур "Молодь за Януковича" (провладного кандидата, діючого прем'єр-міністра, якого поставив на цю посаду президент Кучма).
 Припускаю, що виступи артистів (туру "Молодь за Януковича") фінансувалися або владою, або лідерами партії регіонів. Одним з головних спонсорів політичних сил Кучми-Януковича завжди був Ахметов. 
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