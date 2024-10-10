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  4. МИКИТИН – о голе Шевченко россии: «Поверьте, это был не счастливый случай»
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2024, 02:51 |
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МИКИТИН – о голе Шевченко россии: «Поверьте, это был не счастливый случай»

Экс-игрок сборной Украины эксклюзивно для Sport.ua рассказал о матче 1999 года

10 октября 2024, 02:51 |
150
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МИКИТИН – о голе Шевченко россии: «Поверьте, это был не счастливый случай»
Владимир Микитин

54-летний экс-футболист сборной Украины Владимир Микитин в интервью Sport.ua рассказал о матче россия – Украина в 1999 году, в котором на последних минутах курьезный и легендарный гол оформил Андрей Шевченко:

«Помнится, когда после матча меня спрашивали, почему хозяевам, которые тогда были на ходу, не удалось склонить чашу весов на свою сторону, я отвечал: «У Украины был Андрей Шевченко».

О том его голе в «Лужниках» можно писать книги, потому что это был высший пилотаж. Поверьте, это был не счастливый случай, а мастер-класс от нашего лидера атак, ведь мяч с подкруткой летел в сторону вратаря по загадочной траектории. Это и застало врасплох кипера россиян».

25 лет назад национальная сборная Украины по футболу в последнем туре квалификации чемпионата Европы сыграла в москве вничью – 1:1 с россиянами и продолжила борьбу за путевку, а хозяева сошли с дистанции.

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Андрей Шевченко сборная россии по футболу Владимир Микитин сборная Украины по футболу Александр Филимонов стадион Лужники Евро-2000 в этот день Россия - Украина инсайд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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