Гофф оценила победу над Костюк в Ухане

Американская теннисистка Коко Гофф (№4 WTA) поделилась эмоциями от победы над украинкой Мартой Костюк (№17 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (6:4, 6:1).

«Сегодня я играла очень хорошо. Марта – сложный соперник, но я очень довольна своей игрой. Каждый матч я просто пытаюсь пройти. Было много матчей за очень короткий промежуток времени, но я очень довольна своей игрой сегодня», – призналась 20-летняя Гофф.

Как известно, встреча теннисисток в Ухане стала их третьим очным противостоянием. Гофф победила в третий раз.

Ранее сообщалось, что стали известны две пары 1/4 финала супертурнира в Ухане.