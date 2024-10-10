Гофф оценила победу над Костюк в Ухане
Коко отдала должное украинке
Американская теннисистка Коко Гофф (№4 WTA) поделилась эмоциями от победы над украинкой Мартой Костюк (№17 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (6:4, 6:1).
«Сегодня я играла очень хорошо. Марта – сложный соперник, но я очень довольна своей игрой. Каждый матч я просто пытаюсь пройти. Было много матчей за очень короткий промежуток времени, но я очень довольна своей игрой сегодня», – призналась 20-летняя Гофф.
Как известно, встреча теннисисток в Ухане стала их третьим очным противостоянием. Гофф победила в третий раз.
Ранее сообщалось, что стали известны две пары 1/4 финала супертурнира в Ухане.
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