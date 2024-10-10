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  4. Гофф оценила победу над Костюк в Ухане
WTA
10 октября 2024, 10:25 | Обновлено 10 октября 2024, 10:35
401
1

Гофф оценила победу над Костюк в Ухане

Коко отдала должное украинке

10 октября 2024, 10:25 | Обновлено 10 октября 2024, 10:35
401
1
Гофф оценила победу над Костюк в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка Коко Гофф (№4 WTA) поделилась эмоциями от победы над украинкой Мартой Костюк (№17 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (6:4, 6:1).

«Сегодня я играла очень хорошо. Марта – сложный соперник, но я очень довольна своей игрой. Каждый матч я просто пытаюсь пройти. Было много матчей за очень короткий промежуток времени, но я очень довольна своей игрой сегодня», – призналась 20-летняя Гофф.

Как известно, встреча теннисисток в Ухане стала их третьим очным противостоянием. Гофф победила в третий раз.

Ранее сообщалось, что стали известны две пары 1/4 финала супертурнира в Ухане.

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WTA Ухань Коко Гофф Марта Костюк
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Олександр Науменко
А перемога в Штутгарті. забули.
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