Минус одна сеяная. Известны две пары 1/4 финала супертурнира в Ухане

На хардовом турнире WTA в Ухане (Китай) определены две четвертьфинальные пары.

Как известно, в первой встрече 1/8 финала украинка Марта Костюк без особых шансов проиграла Коко Гофф и завершила выступления в Ухане.

Затем участницей 1/ финала стала Магда Линетт из Польши, которая после победы над Лесей Цуренко обыграла и «нейтралку» Дарью Касаткину. Гофф и Линетт встретятся в четвертьфинале.

Вторую пару 1/4 финала сформировали Екатерина Александрова, которая выиграла у американки Хейли Баптист, а также китаянка Ван Синьюй, обыгравшая Джессику Пегулу из США, которая имела 2-й номер посева.

WTA 1000 Ухань. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева

Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх

Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13] – 6:4, 6:1

Магда Линетт – Дарья Касаткина [8] – 6:2, 6:3

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес

Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3]



Хейли Баптист – Екатерина Александрова – 1:6, 1:6

Ван Синьюй – Джессика Пегула [2] – 6:3, 7:5

WTA 1000 Ухань. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [4] – Магда Линетт

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова – Ван Синьюй