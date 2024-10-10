Минус одна сеяная. Известны две пары 1/4 финала супертурнира в Ухане
Далее борьба продолжается без украинок
На хардовом турнире WTA в Ухане (Китай) определены две четвертьфинальные пары.
Как известно, в первой встрече 1/8 финала украинка Марта Костюк без особых шансов проиграла Коко Гофф и завершила выступления в Ухане.
Затем участницей 1/ финала стала Магда Линетт из Польши, которая после победы над Лесей Цуренко обыграла и «нейтралку» Дарью Касаткину. Гофф и Линетт встретятся в четвертьфинале.
Вторую пару 1/4 финала сформировали Екатерина Александрова, которая выиграла у американки Хейли Баптист, а также китаянка Ван Синьюй, обыгравшая Джессику Пегулу из США, которая имела 2-й номер посева.
WTA 1000 Ухань. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева
Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх
Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13] – 6:4, 6:1
Магда Линетт – Дарья Касаткина [8] – 6:2, 6:3
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес
Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3]
Хейли Баптист – Екатерина Александрова – 1:6, 1:6
Ван Синьюй – Джессика Пегула [2] – 6:3, 7:5
WTA 1000 Ухань. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гофф [4] – Магда Линетт
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова – Ван Синьюй
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