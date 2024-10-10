Холанд нашел объяснение своему грубому поведению в матче против Арсенала
Норвежец выступил с оправданием
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своих поступках в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который 22 сентября принес ничью 2:2.
«В разгар момента все произошло в этой игре. Что происходит на поле, то там и остается. Так оно и есть», – заявил Холанд.
Как известно, Холанд после второго гола «горожан» в компенсированное время матча бросил мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу, котороы находился к норвежцу спиной. Сразу после финального свистка нападающий хлопнул по спине наставника «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй, ты, будь попроще!». А в самом начале встречи Холанд позволил себя несколько грубых стыков против «канониров», что было оставлено арбитром матча без внимания.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой.
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