Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Возможно, я никогда больше ничего не выиграю»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о своей карьере:

«Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей. Только на пенсии у вас есть возможность оценить свое выступление. Вы будете смотреть в зеркало и чувствовать либо огромную жалость, либо удовольствие от достигнутого.

Но пока я могу сказать, что каждый день отдаю все усилия, чтобы стать лучше. Я всегда пытался помочь команде, чтобы мы побеждали как можно чаще. Тот потенциал, о котором мне все говорили в детстве, я реализовал. Именно поэтому я горжусь собой», – заявил Трент.

Контракт защитника с английским клубом истекает в конце этого сезона и пока нет никаких новостей о его продлении. Главным претендентом на игрока является Реал Мадрид.

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