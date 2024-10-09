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  4. Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Возможно, я никогда больше ничего не выиграю»
Англия
09 октября 2024, 21:25 | Обновлено 09 октября 2024, 21:48
802
2

Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Возможно, я никогда больше ничего не выиграю»

Защитник Ливерпуля еще не определился со своим будущим

09 октября 2024, 21:25 | Обновлено 09 октября 2024, 21:48
802
2
Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Возможно, я никогда больше ничего не выиграю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о своей карьере:

«Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей. Только на пенсии у вас есть возможность оценить свое выступление. Вы будете смотреть в зеркало и чувствовать либо огромную жалость, либо удовольствие от достигнутого.

Но пока я могу сказать, что каждый день отдаю все усилия, чтобы стать лучше. Я всегда пытался помочь команде, чтобы мы побеждали как можно чаще. Тот потенциал, о котором мне все говорили в детстве, я реализовал. Именно поэтому я горжусь собой», – заявил Трент.

Контракт защитника с английским клубом истекает в конце этого сезона и пока нет никаких новостей о его продлении. Главным претендентом на игрока является Реал Мадрид.

Легендарному голу Шевченко исполнилось 25 лет.

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд
Микола Титюк Источник: TeamTalk
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Нісенітниця, чувак перейде до саудитів, і все в нього буде добре.
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-1
Saar
Чувак, йди в Реал, якщо він тобою цікавиться. Навіть, якщо не гратимеш, будуть тобі трофеї. Он Лунін у фіналі ЛЧ не грав- а чемпіон🤣🤣
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-1
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