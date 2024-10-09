9 октября немецкий теннисист Александр Зверев (АТР 3) сенсационно завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 3-м раунде Мастерса представитель Германии проиграл Давиду Гоффену (Бельгия, ATP 66) со счетом 4:6, 5:7.

В одном из эпизодов у Зверева с его боксом произошел конфликт. После проигранного поинта загорелась короткая дисскусия:

Отец Зверева: «Ты куда бьешь все время? Бей просто в угол. Что?»

Александр Зверев: [что-то непонятное], просто сжимает плечи.

Миша Зверев: «Ну не повезло, что делать?»

Александр Зверев: уходит.

Отец Зверева – Мише: «Он что, дурак? Он не понимает, или что?»

Все слова Зверева-страшего было невозможно расслышать в трансляции из-за реплик комментатора. Но тепер точно ясно, что не один Александр славится своими оскорбительными высказываниями в сторону родственников.

ВИДЕО. Отец Зверева – про Александра: «Он что, дурак? Он не понимает, или что?»