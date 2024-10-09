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  4. ВИДЕО. Зверев взбесился на судью в Шанхае: Рву задницу, а вы решаете судьбу
ATP
09 октября 2024, 03:29 |
62
0

ВИДЕО. Зверев взбесился на судью в Шанхае: Рву задницу, а вы решаете судьбу

Несмотря на проблемы, Александр все же прошел Грикспора в 1/16 финала Мастерса в Китае

09 октября 2024, 03:29 |
62
0
ВИДЕО. Зверев взбесился на судью в Шанхае: Рву задницу, а вы решаете судьбу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

8 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) состоялся матч 1/16 финала между Александром Зверевым (Германия, ATP 3) и Таллоном Грикспором (Нидерланды, ATP 40).

Игра завершилась победой Зверева со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5). Проблем у представителя Германии в этом поединке было много, в частности – конфликт с судьей.

При счете 5:5 в первом сете на подаче Таллона Зверев побежал к сетке, отбил мяч, но известный и опытный судья на вышке Мохамед Лайани объявил двойное касание ракеткой. Тут и начался спор:

Зверев: «Я поймал его!. Как ты это присудил? Я абсолютно чисто отбил».

Лайни: «Сначала я подумал, что ты прав, но...»

Зверев: «Дай мне кое-что сказать: вы, ребята, судьи на вышке, в этом году превращаете весь турнир в ****. Карлос Бернандес полностью испортил все Стэну Вавринке. Парень, судивший матч Тифау, испортил ему матч. И сейчас это».

Зверев не успокоился и решил бросить ракетку в другой конец корта. Рефери вынес Александру предупреждение и из уста теннисиста снова понеслось:

«Я сыграл больше 80 матчей в этом году – с травмами, с болезнями, со всем. И я не могу ехать в Китай в октябре, чтобы ты тут лажал. Это невозможно. Я девять месяцев играю. Почему вы дали мне предупреждение? Это вы ошиблись!

Я проигрываю все финалы Grand Slam из-за ваших ошибок. Я здесь, я рву задницу. А вы решаете судьбу всех матчей, турниров каждую неделю!»

Ну и отметим факт «душевного» разговора Зверев с отцом, а по совместительству и тренером. После проигранного первого поинта в 10-м гейме третьей партии Зверев обратился к отцу: «Да бл**ь, заткнись».

ВИДЕО. Зверев взбесился на судью в Шанхае: Рву задницу, а вы решаете судьбу

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Таллон Грикспор видео Александр Зверев ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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