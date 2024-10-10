Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Мохамед Салах может перебраться в мадридский гранд
У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.
Египетский вингер может продолжить карьеру в саудовском чемпионате. Однако по информации FourFourTwo, у Салаха есть как минимум два варианта с продолжением карьеры в топовых европейских клубах. Первый вариант, как сообщалось ранее, это французский «ПСЖ». Одну из главных звезд АПЛ последних лет планирует подписать и «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес планирует пригласить в статусе свободного агента Салаха летом 2025 года.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В АПЛ египтянин провел 270 матчей и забил 161 гол.
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