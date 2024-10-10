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Испания
10 октября 2024, 00:39 | Обновлено 10 октября 2024, 01:26
760
0

Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола

Мохамед Салах может перебраться в мадридский гранд

10 октября 2024, 00:39 | Обновлено 10 октября 2024, 01:26
760
0
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.

Египетский вингер может продолжить карьеру в саудовском чемпионате. Однако по информации FourFourTwo, у Салаха есть как минимум два варианта с продолжением карьеры в топовых европейских клубах. Первый вариант, как сообщалось ранее, это французский «ПСЖ». Одну из главных звезд АПЛ последних лет планирует подписать и «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес планирует пригласить в статусе свободного агента Салаха летом 2025 года.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В АПЛ египтянин провел 270 матчей и забил 161 гол.

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Мохамед Салах Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Флорентино Перес трансферы
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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