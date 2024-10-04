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Англия
04 октября 2024, 12:32 | Обновлено 04 октября 2024, 13:12
762
0

Назван главный претендент на подписание Салаха. Это не саудиты

Египетская суперзвезда заинтересовал «ПСЖ»

04 октября 2024, 12:32 | Обновлено 04 октября 2024, 13:12
762
0
Назван главный претендент на подписание Салаха. Это не саудиты
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, именно парижане являются главными претендентами на подписание 32-летнего футболиста летом 2025 года, когда он, скорее всего, получит статус свободного агента.

Отмечается, что «ПСЖ» планирует предложить звездному игроку контракт на 3 года.

В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» может заменить украинец Михаил Мудрик.

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Мохамед Салах Ливерпуль ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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