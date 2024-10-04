Назван главный претендент на подписание Салаха. Это не саудиты

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, именно парижане являются главными претендентами на подписание 32-летнего футболиста летом 2025 года, когда он, скорее всего, получит статус свободного агента.

Отмечается, что «ПСЖ» планирует предложить звездному игроку контракт на 3 года.

В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» может заменить украинец Михаил Мудрик.