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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Не надо искать алиби для Реброва»
Лига наций
09 октября 2024, 14:36 |
471
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Не надо искать алиби для Реброва»

Известный эксперт считает, что кадровые проблемы у сине-желтых не критичны

09 октября 2024, 14:36 |
471
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Не надо искать алиби для Реброва»
Олег Федорчук

11 октября в Польше национальная сборная Украины встретится в Лиге наций с лидером группы «А» – грузинами.

Известный тренер, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал чего ожидает от противостояния в Познани:

– Мне не нравится, что еще задолго до матча в прессе начали акцентировать внимание на кадровых потерях украинской сборной. Не надо искать преждевременно алиби для Сергея Реброва. Следует сфокусироваться на тех исполнителях, которые остались в его распоряжении.

– Но ведь факты упрямая вещь: даже трудно вспомнить когда в последний раз травмы преследовали такую большую группу украинских сборников.

– Давайте не сгущать краски. Сейчас реально могли бы помочь сборной – Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Владимир Бражко. Остальные – это игроки ротации при всем уважении к Андрею Ярмоленко и Тарасу Степаненко. Вот почему при всех раскладах у нас в строю осталось 5-6 «звездных» футболистов, тогда, как у грузин таких только два: Гиорги Мамардашвили и Хвича Кварацхелия.

– Вы верите в положительный результат в игре с грузинами?

– Я отдаю предпочтение украинской сборной, только надо максимально воспользоваться своими «козырями». Здесь можно брать в пример рулевого грузинской сборной Вилли Саньоля, который уже не один сезон использует тактическую схему 5-3-2. Так это построение не гарантирует зрелищный футбол, зато эффективное. Расчет на надежный тыл и быстрый переход к наступлению. С другой стороны, в каких пособиях прописано, что зрелищность должна быть обязательным атрибутом футбола? Помнится, в свое время Александра Петракова также часто критиковали за рациональный стиль, за то, что он придерживался схемы с 5 защитниками, однако это не помешало молодежной сборной Украины под его руководством стать чемпионами мира.

Вот почему 11 октября в Познани будет и соперничество тренерских идей, кто кого больше удивит? Надеюсь, Сергей Ребров знает, что ему делать.

Грузинская сборная, действительно, в последнее время выступает более стабильно. Но у украинской – больший потенциал, более сбалансированный состав. На виду вратарь Анатолий Трубин из «Бенфики», стопер Илья Забарный из «Бортмута», Георгий Судаков из «Шахтера» уже готов попробовать себя в топ-чемпионате, забивает в Серии Артем Довбик. Хотя им есть, что доказывать выступая за сборную.

И еще на один аспект хочется обратить внимание. В последние годы наша сборная неоднократно «выстреливала», когда отступать уже было некуда. Послезавтра в Познани у наших еще будет одна возможность прыгнуть выше головы.

Ранее мы сообщали, что президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на новую форму сборных Украины.

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Олег Федорчук сборная Украины по футболу Лига наций сборная Грузии по футболу инсайд эксклюзив Украина - Грузия Сергей Ребров
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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