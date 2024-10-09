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  4. Экс-форвард грузинских клубов назвал уязвимости сборной Грузии
Лига наций
09 октября 2024, 10:51 | Обновлено 09 октября 2024, 11:49
399
1

Экс-форвард грузинских клубов назвал уязвимости сборной Грузии

Николай Ковталюк – об очередном сопернике сборной Украины

09 октября 2024, 10:51 | Обновлено 09 октября 2024, 11:49
399
1
Экс-форвард грузинских клубов назвал уязвимости сборной Грузии
ФК Ворскла Полтава. Николай Ковталюк

Нападающий полтавской «Ворсклы» Николай Ковталюк, который не так давно играл в грузинском чемпионате, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, чем слаба нынешняя сборная Грузии, с которой национальная команда Украины сыграет 11 октября в рамках Лиги наций.

– Так что, сборная Грузии вообще без уязвимых мест?

– Почему же, у нее довольно медленные защитники, особенно центральные, хотя физически они крепкие и нашему Артему Довбику будет нелегко взять верх в единоборствах. Как по мне, многое будет зависеть от того, насколько мобильными и активными у украинцев будут фланги, будет ли хватать нацеленных кроссов и разрезных передач. В позиционной борьбе перехитрить грузин будет сложно. Желательно с помощью высокого прессинга усложнять им пребывание на поле, заставляя ошибаться.

Ранее были оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией.

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Николай Ковталюк сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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MrStepanovM .
та ти що?! Повільні захисники?! Може консультантом з збірну підеш?
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