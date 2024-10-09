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Лига наций
09 октября 2024, 10:11 | Обновлено 09 октября 2024, 11:55
1052
0

«На кураже». Украинец, который играл в Грузии, - о плюсах-минусах грузи

Николай Ковталюк выступал в нескольких грузинских клубах

09 октября 2024, 10:11 | Обновлено 09 октября 2024, 11:55
1052
0
«На кураже». Украинец, который играл в Грузии, - о плюсах-минусах грузи
ФК Ворскла Полтава. Николай Ковталюк

11 октября национальная сборная Украины по футболу проведет в Польше поединок 3-го тура Лиги наций – с грузинами, которые лидируют в группе В1.

Нападающий «Ворсклы» Николай Ковталюк, ранее выступавший за грузинские клубы «Колхети», «Динамо» Тбилиси и «Дила», в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о сильных и слабых сторонах сборной этой страны и сделал прогноз на поединок в Познани:

– Я доволен тем периодом своей карьеры. Кстати, недавно подсчитал, что, когда в 2017 году я только начинал играть в Грузии, то тогда в чемпионате выступали сразу 17 футболистов, которые сейчас защищают честь сборной. А самому дорогому вратарю мира – Гиорги Мамардашвили, который принадлежит «Ливерпулю» и арендован «Валенсией» – я даже забивал, когда он еще был кипером тбилисского «Локомотива», а я играл за «Дилу». Этого же желаю 11 октября в Познани и украинской сборной.

С еще одним лидером грузинской сборной - Хвичей Кварацхелией наши пути пересекались в тбилисском «Динамо», а Буду Зивзивадзе хорошо знаю по соперничеству в 2018 году за звание лучшего бомбардира чемпионата Грузии. Зивзивадзе был лидером нападения столичного «Динамо» и забил 22 мяча в 35 поединках, а я получил «серебряную» бутсу с 21 голом, хотя по разным причинам провел за «Дилу» на четыре матча меньше.

– Сейчас практически все игроки грузинской сборной представляют известные зарубежные клубы. Как они оказались на «карандаше» у скаутов при условии, что грузинские команды уже давно являются мальчиками для битья в еврокубках?
– В отличие от клубов, сборные Грузии разных возрастных групп довольно уверенно выступают на международной арене. Вот там они и оказываются на виду и с ними налаживают контакты. К тому же, федерация футбола Грузии в последние годы начала инвестировать серьезные средства в развитие инфраструктуры, подготовку тренерских кадров, которые работают со сменой. Стараются не отставать и клубы. Это дает о себе знать.

– Чем сильна грузинская сборная?
– Ранее местные футболисты изрядно страдали от своего пижонства, непрофессионализма. Для них главное было сорвать овации трибун каким-то финтом, а что при дальнейшей потере мяча надо возвращаться в оборону, то – лишнее. Теперь все иначе. Грузинская сборная действует очень дисциплинированно, умеет терпеть, когда преимущественно берет на вооружение схему 5-3-2, хотя при первой возможности быстро переходит к наступательным операциям. Конечно, чего у грузин не отобрать – они на «ты» с мячом. Опасны, если поймают кураж. После недавнего взлета на Евро-2024 появилась уверенность в своих силах. В каждой линии есть лидеры: вратарь Гиорги Мамардашвили из «Валенсии», защитник Гурам Кашия из «Слована», полузащитник Гиорги Чакветадзе – из «Уотфорда», нападающие Хвича Кварацхелия из «Наполи» и Жорж Микаутадзе из «Лиона».

В сборной замечательный микроклимат о чем позаботился тренерский штаб во главе с французом Вилли Саньолем. Он в Грузии уже с 2021 года, сначала не все шло гладко, но постепенно он нашел общий язык с подопечными и позиции его прочны.

– Так что, сборная Грузии вообще без уязвимых мест?
– Почему же, у нее довольно медленные защитники, особенно центральные, хотя физически они крепкие и нашему Артему Довбику будет нелегко взять верх в единоборствах. Как по мне, многое будет зависеть от того, насколько мобильными и активными у украинцев будут фланги, будет ли хватать нацеленных кроссов и разрезных передач. В позиционной борьбе перехитрить грузин будет сложно. Желательно с помощью высокого прессинга усложнять им пребывание на поле, заставляя ошибаться.

– Учитывая турнирное положение, некоторые эксперты выше оценивают шансы грузинской сборной.
– Я так не считаю. У украинской сборной есть свои достоинства. Более сбалансированный состав, несмотря на некоторые кадровые потери. А ведь ключевые исполнители в строю. В конце концов, после двух поражений подряд дальше нашим отступать уже некуда, поэтому настрой будет максимальный. Это, действительно, будет финальный матч. Я ставлю на победу сборной Украины – 2:1.

Ранее стало известно, что оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией.

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Николай Ковталюк Гиорги Мамардашвили Лига наций Украина - Грузия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу статьи эксклюзив
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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