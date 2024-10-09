Экс-третья ракетка мира досрочно завершила сезон. Известна причина

Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 22), которая в свое время доходила до третьей позиции мирового рейтинга, досрочно завершила сезон.

«Последние несколько недель моей основной целью было восстановление плеча после травмы. К сожалению, из-за этого я вынуждена завершить сезон раньше, чем планировала».

В последний раз Мария выходила на корт в конце августа, когда не смогла доиграть матч первого круга на US Open.

Отметим, что из украинских теннисисток досрочно сезон завершили Элина Свитолина и Ангелина Калинина.