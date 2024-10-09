Экс-третья ракетка мира досрочно завершила сезон. Известна причина
Мария Саккари страдает из-за травмы плеча
Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 22), которая в свое время доходила до третьей позиции мирового рейтинга, досрочно завершила сезон.
«Последние несколько недель моей основной целью было восстановление плеча после травмы. К сожалению, из-за этого я вынуждена завершить сезон раньше, чем планировала».
В последний раз Мария выходила на корт в конце августа, когда не смогла доиграть матч первого круга на US Open.
Отметим, что из украинских теннисисток досрочно сезон завершили Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
🫶🏼🫶🏼🫶🏼 https://t.co/W2ghXQG9Rl— Maria Sakkari (@mariasakkari) October 8, 2024
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