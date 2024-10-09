«Он – сильный». Итальянский журналист передал слова Несты о Довбике

Итальянский журналист Алессио Маньери рассказал, что главный тренер Монцы Алессандро Неста высоко оценил действия украинского форварда Ромы Артема Довбика в матче 7-го тура Серии А с его командой.

«У Интера, возможно, что-то лучше выходит с точки зрения игровой системы, но у Ромы есть Довбик. Неста был в Риме и разговаривал с моим другом, сказав ему, что, по его мнению, Довбик – сильный», – сказал Маньери.

Практически всю свою карьеру игрока Неста провел в Лацио и Милане. Он трижды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Алессандро считается одним из самых лучших защитников в истории футбола.

Итальянский журналист Тони Дамаскелли расхвалил выступления украинского форварда Артема Довбика.

Видеообзор матча Монца – Рома (1:1)