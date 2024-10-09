«Он – сильный». Итальянский журналист передал слова Несты о Довбике
Легендарный экс-футболист отметил игру украинца
Итальянский журналист Алессио Маньери рассказал, что главный тренер Монцы Алессандро Неста высоко оценил действия украинского форварда Ромы Артема Довбика в матче 7-го тура Серии А с его командой.
«У Интера, возможно, что-то лучше выходит с точки зрения игровой системы, но у Ромы есть Довбик. Неста был в Риме и разговаривал с моим другом, сказав ему, что, по его мнению, Довбик – сильный», – сказал Маньери.
Практически всю свою карьеру игрока Неста провел в Лацио и Милане. Он трижды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Алессандро считается одним из самых лучших защитников в истории футбола.
Итальянский журналист Тони Дамаскелли расхвалил выступления украинского форварда Артема Довбика.
Видеообзор матча Монца – Рома (1:1)
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