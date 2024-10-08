Сильный форвард, на локоть ближе! Итальянский журналист расхвалил Довбика

Итальянский журналист Тони Дамаскелли расхвалил выступления украинского форварда Артема Довбика в составе «Ромы».

Он особо отметил гол 27-летнего нападающего в ворота «Монцы» в матче 7-го тура итальянской Серии А.

Тони Дамаскелли в эфире Radio Radio Mattino отметил: «На мой взгляд, у Ромы есть очень сильный нападающий. Его гол в воскресенье был отличным. Но у Довбика также отобрали еще один гол из-за того, что он очень большой и был на локоть ближе к воротам, чем соперник».

Вечером 6 октября вничью завершился матч 7-го тура Серии А между командами «Монца» и «Рома» (1:1). Украинский форвард римлян Артем Довбик забил гол на 61-й минуте.