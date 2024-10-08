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Италия
08 октября 2024, 19:50 | Обновлено 08 октября 2024, 20:02
852
1

Сильный форвард, на локоть ближе! Итальянский журналист расхвалил Довбика

Тони Дамаскелли особенно отметил гол украинского форварда Ромы

08 октября 2024, 19:50 | Обновлено 08 октября 2024, 20:02
852
1
Сильный форвард, на локоть ближе! Итальянский журналист расхвалил Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

Итальянский журналист Тони Дамаскелли расхвалил выступления украинского форварда Артема Довбика в составе «Ромы».

Он особо отметил гол 27-летнего нападающего в ворота «Монцы» в матче 7-го тура итальянской Серии А.

Тони Дамаскелли в эфире Radio Radio Mattino отметил: «На мой взгляд, у Ромы есть очень сильный нападающий. Его гол в воскресенье был отличным. Но у Довбика также отобрали еще один гол из-за того, что он очень большой и был на локоть ближе к воротам, чем соперник».

Вечером 6 октября вничью завершился матч 7-го тура Серии А между командами «Монца» и «Рома» (1:1). Украинский форвард римлян Артем Довбик забил гол на 61-й минуте.

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Рома Рим Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Антон Романенко Источник: Forza Roma
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OKs100
Итальянские фаны называют его вторым Холандом и призывают просто пасовать на него всю команду, не быть эгоистами.
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