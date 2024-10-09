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09 октября 2024, 10:27 |
119
0

Отставка Григорчука. «Хотя бы в одной игре случайно можно было победить»

Роман Григорчук прекратил сотрудничество с «Нефтчи»

09 октября 2024, 10:27 |
119
0
Отставка Григорчука. «Хотя бы в одной игре случайно можно было победить»
ФК Нефтчи. Роман Григорчук

Несколько дней назад украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Нефтчи». Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

В Азербайджане подвели итоги неудчной работы Григорчука во главе «Нефтчи».

«Украинский специалист попал в историю клуба, но с сильно отрицательной стороны. Команда не просто завершила первый круг Мисли премьер-лиги на предпоследнем, 9-м месте, но также умудрилась не одержать за этот период ни одной победы. Как отметил один из футбольных деятелей, комментируя работу украинца, в девяти турах, хотя бы в одной игре случайно можно было победить. На это его команда не сподобилась».

«Хотя все начиналось так хорошо. Решение руководства «Нефтчи» назначить Григорчука было воспринято положительно со стороны болельщиков, журналистов и футбольной общественности. Бэкграунд украинца можно сказать был безупречен с точки зрения азербайджанского футбола. Об этом не дадут соврать болельщики «Габалы», когда Роман Иосифович возглавлял ее в 2015-18 гг.

Непонятно, что произошло в этот раз. Может общая атмосфера клуба на него отрицательно повлияла, но украинский специалист уже был не тем, что раньше. Как говорится, ни ответа, ни привета. Специалист не пожелал провести презентационную встречу с журналистами, и это притом, что именно СМИ чаще всех топили за него, при первой же возможности напоминая о наличии такого специалиста, к которому стоит обратить внимание и АФФА, и клубам».

«За короткое время, Григорчук успел поконфликтовать и с местными игроками. Центральной темой короткого периода Григорчука в «Нефтчи» стали сначала его отказ от Гара Гараева, а потом и от Эмина Махмудова. Последнего он не стал отстранять от команды, видимо, испугался его авторитета. Но капитанскую повязку у него отобрал. Подобные решения довольно часто принимают тренеры, что не считается случаем из ряда вон выходящего. Но его публичный подход к этому вопросу был, мягко говоря, странным. На многократные вопросы о принятом решение, 59-летний специалист почему-то хотел уверить, что это внутреннее дело команды».

Минувший сезон тренер провел в одесском «Черноморце».

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Павло Павленко Источник: Azerisport.com
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