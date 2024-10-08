Шевчук возобновляет тренерскую карьеру. Где будет работать?

Украинский специалист Вячеслав Шевчук возвращается к тренерской работе, сообщает футбольный журналист игр Бурбас.

Шевчук пополнит тренерский штаб юношеской сборной Украины U-19 и будет ассистировать Дмитрию Михайленко. При этом Шевчук продолжает оставаться генеральным менеджером львовского клуба «Рух».

У Шевчука уже есть опыт работы в сборной Украины U-19. Два года назад он помогал предыдущему тренеру Владимиру Езерскому.

Сборная Украины U-19 в октябре проведет учебно-тренировочные сборы в Испании и сыграет в товарищеском турнире. Отборочный цикл Евро-2025 начнется в ноябре.

После завершения выступлений за донецкий Шахтер Шевчук тренировал Шахтер U-17, Олимпик Донецк, а также был спортивным директором и вице-президентом клуба Верес из Ровно.