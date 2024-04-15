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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 17:11 |
1471
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины и Шахтера стал генменеджером Руха

Вячеслав Шевчук подписал контракт с львовским клубом

15 апреля 2024, 17:11 |
1471
2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины и Шахтера стал генменеджером Руха
ФК Рух. Вячеслав Шевчук

Официальный сайт клуба УПЛ «Рух» сообщил о том, что новым генеральным менеджером стал экс-игрок сборной Украины и «Шахтера» Вячеслав Шевчук.

Шевчук с 2021 года работал в структуре «Вереса» – был спортивным директором и вице-президентом клуба. До этого тренировал юношескую команду «Шахтера» и «Олимпик».

44-летний специалист в «Рухе» будет отвечать за коммуникацию и налаживание отношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой «Руха».

«Рад присоединиться к «желто-черной» семье. Мои отношения с «Рухом» очень давние, еще с тех пор, как команда выступала в Первой лиге. С тех пор я как в профессиональном, так и в товарищеском формате общался с представителями клуба. Мы постоянно поддерживали этот контакт, а сейчас я получил предложение стать генеральным менеджером».

«У меня отличные отношения с основателем «Руха» Григорием Козловским и с руководством клуба, персоналом и тренерами. Мы обсудили много разных деталей этого сотрудничества, определили основные цели развития и стратегии, которые предусматривает «Рух», – сказал Шевчук.

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Рух Львов Вячеслав Шевчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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Юра Ганусяк
роботу розпочав вчасно та успішно, рух злив матч кротам
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Alehandro
Вдалий трансфер. Головне, вчасно давати йому попісять
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-1
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