ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины и Шахтера стал генменеджером Руха

Официальный сайт клуба УПЛ «Рух» сообщил о том, что новым генеральным менеджером стал экс-игрок сборной Украины и «Шахтера» Вячеслав Шевчук.

Шевчук с 2021 года работал в структуре «Вереса» – был спортивным директором и вице-президентом клуба. До этого тренировал юношескую команду «Шахтера» и «Олимпик».

44-летний специалист в «Рухе» будет отвечать за коммуникацию и налаживание отношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой «Руха».

«Рад присоединиться к «желто-черной» семье. Мои отношения с «Рухом» очень давние, еще с тех пор, как команда выступала в Первой лиге. С тех пор я как в профессиональном, так и в товарищеском формате общался с представителями клуба. Мы постоянно поддерживали этот контакт, а сейчас я получил предложение стать генеральным менеджером».

«У меня отличные отношения с основателем «Руха» Григорием Козловским и с руководством клуба, персоналом и тренерами. Мы обсудили много разных деталей этого сотрудничества, определили основные цели развития и стратегии, которые предусматривает «Рух», – сказал Шевчук.