15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото
Паула Бадоса пропустит соревнования в Ухане, неделей ранее она играла в полуфинале Пекина
15-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса снялась с хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Причина такое решения не уточняется. На старте соревнований испанка должна была сыграть против австралийки Айлы Томлянович (WTA 86). С Айлой встретится Лючия Бронцетти (Италия, WTA 85).
Интересно, что днем ранее Бадосе пришлось извиняться за фото. Тренер Паулы выложил фото, на котором испанка оттягивает веки палочками для еды. После этого в соцсетях Бадосу обвинили в расизме.
«Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете... Люблю всех вас», – извинилась Паула в своем Instagram.
До турнира в Ухане Бадоса выступила на турнире идентичной категории в Пекине, где добралась до полуфинала. Там она уступила в трех сетах Коко Гофф.
Ранее с соревнований в Ухане снялась и Каролина Мухова (в Пекине дошла до финала), поскольку из-за плотного графика не успевает нормально восстановиться.
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