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  4. 15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото
WTA
08 октября 2024, 14:51 | Обновлено 08 октября 2024, 14:53
591
3

15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото

Паула Бадоса пропустит соревнования в Ухане, неделей ранее она играла в полуфинале Пекина

08 октября 2024, 14:51 | Обновлено 08 октября 2024, 14:53
591
3
15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

15-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса снялась с хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Причина такое решения не уточняется. На старте соревнований испанка должна была сыграть против австралийки Айлы Томлянович (WTA 86). С Айлой встретится Лючия Бронцетти (Италия, WTA 85).

Интересно, что днем ранее Бадосе пришлось извиняться за фото. Тренер Паулы выложил фото, на котором испанка оттягивает веки палочками для еды. После этого в соцсетях Бадосу обвинили в расизме.

«Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете... Люблю всех вас», – извинилась Паула в своем Instagram.

До турнира в Ухане Бадоса выступила на турнире идентичной категории в Пекине, где добралась до полуфинала. Там она уступила в трех сетах Коко Гофф.

Ранее с соревнований в Ухане снялась и Каролина Мухова (в Пекине дошла до финала), поскольку из-за плотного графика не успевает нормально восстановиться.

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Паула Бадоса WTA Ухань фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
На фото неймовірно тупе створіння, від Бадоси такого не чекав. А як, вона думала, подібне сприймуть китайці? Як бажання влитися в культуру нації?
Хоч би дочекалася закінчення азійської серії, перш ніж "креативити". Тепер і в Японію їхати з осторогою)
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Первый Среди Равных
В чому расизм? Клоуни. Дебіли. 
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