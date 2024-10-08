15-я ракетка снялась с супертурнира в Китае. Ей пришлось извиняться за фото

15-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса снялась с хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Причина такое решения не уточняется. На старте соревнований испанка должна была сыграть против австралийки Айлы Томлянович (WTA 86). С Айлой встретится Лючия Бронцетти (Италия, WTA 85).

Интересно, что днем ранее Бадосе пришлось извиняться за фото. Тренер Паулы выложил фото, на котором испанка оттягивает веки палочками для еды. После этого в соцсетях Бадосу обвинили в расизме.

«Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете... Люблю всех вас», – извинилась Паула в своем Instagram.

До турнира в Ухане Бадоса выступила на турнире идентичной категории в Пекине, где добралась до полуфинала. Там она уступила в трех сетах Коко Гофф.

Ранее с соревнований в Ухане снялась и Каролина Мухова (в Пекине дошла до финала), поскольку из-за плотного графика не успевает нормально восстановиться.