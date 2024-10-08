Турнир в Ухане лишился топовой теннисистки

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№31 WTA) сообщила о своем решении сняться с турнира WTA 1000, который взял старт в китайском Ухане.

«К сожалению, я не смогу выступить в Ухане в этом году. После тяжелого графика в Пекине мне нужно чуть больше времени для полного восстановления. С нетерпением жду встречи со всеми вами в Нинбо на следующей неделе!» – уведомила 28-летняя Мухова.

Каролина Мухова на прошлой неделе, как известно, на турнире аналогичной категории в Пекине играла в финале и уступила американке Коко Гофф в двух сетах - 1:6, 3:6.

Будущий турнир в Нинбо (Китай) состоится с 14 по 20 октября.

Ранее сообщалось, что на турнире в Ухане определена вероятная соперница Леси Цуренко.