ЛНЗ после поражения Шахтеру вернется к тренировкам 10 октября

Как стало известно Sport.ua несмотря на крупное поражение в последнем туре чемпионата УПЛ — от «Шахтера», футболисты ЛНЗ возобновят тренировочный процесс аж 10 октября.

По информации нашего источника, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, подопечные Андреса Карраско не планируют проведение спарринга, а сосредоточатся на занятиях на футбольном поле.

Легионер Оливье Тилль уже восстановился после повреждения и был среди запасных в поединке с «Шахтером», а Александр Каплиенко, Айди Дайко и Роча Суареш уже близки к возвращению в строй.

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают 7 место в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что экс-хавбек «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка, последним клубом которого был ЛНЗ, нашел себе новый клуб для продолжения карьеры.