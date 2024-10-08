ЛНЗ после поражения Шахтеру вернется к тренировкам 10 октября
Тилль вернулся, остальные на подходе
Как стало известно Sport.ua несмотря на крупное поражение в последнем туре чемпионата УПЛ — от «Шахтера», футболисты ЛНЗ возобновят тренировочный процесс аж 10 октября.
По информации нашего источника, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, подопечные Андреса Карраско не планируют проведение спарринга, а сосредоточатся на занятиях на футбольном поле.
Легионер Оливье Тилль уже восстановился после повреждения и был среди запасных в поединке с «Шахтером», а Александр Каплиенко, Айди Дайко и Роча Суареш уже близки к возвращению в строй.
Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают 7 место в чемпионате УПЛ.
Ранее мы сообщали, что экс-хавбек «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка, последним клубом которого был ЛНЗ, нашел себе новый клуб для продолжения карьеры.
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