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  4. ЛНЗ после поражения Шахтеру вернется к тренировкам 10 октября
Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 13:50 | Обновлено 08 октября 2024, 13:57
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2

ЛНЗ после поражения Шахтеру вернется к тренировкам 10 октября

Тилль вернулся, остальные на подходе

08 октября 2024, 13:50 | Обновлено 08 октября 2024, 13:57
120
2
ЛНЗ после поражения Шахтеру вернется к тренировкам 10 октября
fc-lnz.com. Шахтер - ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua несмотря на крупное поражение в последнем туре чемпионата УПЛ — от «Шахтера», футболисты ЛНЗ возобновят тренировочный процесс аж 10 октября.

По информации нашего источника, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, подопечные Андреса Карраско не планируют проведение спарринга, а сосредоточатся на занятиях на футбольном поле.

Легионер Оливье Тилль уже восстановился после повреждения и был среди запасных в поединке с «Шахтером», а Александр Каплиенко, Айди Дайко и Роча Суареш уже близки к возвращению в строй.

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают 7 место в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что экс-хавбек «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка, последним клубом которого был ЛНЗ, нашел себе новый клуб для продолжения карьеры.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк тренировка отпуск инсайд Андрес Карраско Оливье Тилль
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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easterly
До 10-го я к раз закінчаться кротячі гроші за злив?
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+1
Ron Noiill
На кроваві преміальні від рінаха гамналідавіча потрібно добре відпочити мерзотникам.
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