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  4. «Это безобразно». Легенда Реала отреагировал на унижение Мбаппе в ПСЖ
Испания
08 октября 2024, 12:55 | Обновлено 08 октября 2024, 13:06
293
0

«Это безобразно». Легенда Реала отреагировал на унижение Мбаппе в ПСЖ

Гути жестко отреагировал на эпизод в документальном фильме для Луиса Энрике

08 октября 2024, 12:55 | Обновлено 08 октября 2024, 13:06
293
0
«Это безобразно». Легенда Реала отреагировал на унижение Мбаппе в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Килиан Мбаппе

Легендарный эксгравец мадридского Реала Гути отреагировал на эпизод из документального фильма о первом году работы испанского тренера Луиса Энрике в ПСЖ, в котором глава парижан жестко критикует тогдашнюю главную звезду команды Килиана Мбаппе за неудачную игру в матче с Барселоной в Лиге чемпионов.

В ролике один из лучших футболистов мира сидел подавленным и почти испуганным во время выступления 54-летнего специалиста.

«Я мог бы это оценить, но... Такие вещи не должны выходить наружу. Я не знаю, это выглядит так, будто в определенном смысле вы унижаете его. Это можно было рассказать ему с глазу на глаз.

В приватной беседе с игроком, даже с таким, как Килиан, тренер может говорить в таком стиле – это нормально. Но это выглядит уродливо, когда выносишь такой момент в документальном фильме. Будь я Килианом, я бы этого не позволил», – сказал Гути.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на октябрьские матчи Лиги наций.

ВИДЕО. Луис Энрике критикует Килиана Мбаппе

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Гути Килиан Мбаппе Луис Энрике ПСЖ Реал Мадрид
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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