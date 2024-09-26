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Франция
26 сентября 2024, 10:07 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:01
1563
0

Луис Энрике позволил себе заявление, обидное для Месси, Мбаппе и Неймара

Испанец выступил со странным признанием

26 сентября 2024, 10:07 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:01
1563
0
Луис Энрике позволил себе заявление, обидное для Месси, Мбаппе и Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике заявил о том, что не стал бы тренировать команду, если бы в ней играли аргентинец Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар.

«Я бы не стал тренировать «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе. Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, то у «ПСЖ» было бы восемь титулов Лиги чемпионов, а у них – ни одного», – рассказал Энрике.

Как известно, Месси, Мбаппе и Неймар выступали вместе за «ПСЖ» с 2021 по 2022 год. Луис Энрике возглавил «парижан» летом 2023-го. На момент прихода тренера в команде в ней свою карьеру продолжал уже только Мбаппе, который летом этого года стал игроком «Реала».

Ранее Луис Энрике назвал лучшие качества Килиана Мбаппе и рассказал о работе с ним.

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Луис Энрике Лионель Месси Килиан Мбаппе Неймар ПСЖ
Юрій Остроумов Источник: Sportskeeda
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