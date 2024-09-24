Луис Энрике назвал лучшие качества Мбаппе и рассказал о работе с ним

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о бывшем нападающем команды Килиане Мбаппе, который, как известно, летом этого года на правах свободного агента ушел из команды в мадридский «Реал».

«В случае с Килианом я встретил замечательного игрока. Человек исключительного уровня, который редко встретишь. Человечный, ласковый, близкий. Он замечательный игрок. Жаль, что он перешел в «Реал» Мадрид. Особенно в то время. Но жизнь — это тоже часть игры. У него все очень хорошо. Мне не в чем его упрекнуть, он сам обусловил свой уход. Мы всегда стараемся улучшить его достоинства и скрыть недостатки. Он всегда был очень вежлив и почтителен. Также его брат и родители», – рассказал Энрике.

Килиан Мбаппе, напомним, играл за «ПСЖ» с 2017 года.

Ранее бразилец Неймар рассказал бразильцам «Реала» всю правду об игре вместе с Мбаппе.