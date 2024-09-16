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  4. Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Испания
16 сентября 2024, 03:26 |
223
0

Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе

Южноамериканец отметился шокирующим признание

16 сентября 2024, 03:26 |
223
0
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий Неймар обсуждал с бразильскими легионерами мадридского «Реала» свой опыт игр вместе с французом Килианом Мбаппе, который был им получен в рядах парижского «ПСЖ».

Сообщается, будто Неймар заявил соотечественникам, что играть с Мбаппе – это настоящая катастрофа и ад.

«Бразильцы в «Реале» дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда была война. Неймар отправил бразильцам статью о Мбаппе, в которой сказал им, что играть с Мбаппе это катастрофа, что это ад», – приводит слова журналиста Сирила Хануна французское издание Get French Football News.

Как известно, Неймар и Мбаппе играли вместе за «ПСЖ» по 2023 год, после чего бразилец перешел в «Аль-Хиляль». А летом этого года Мбаппе ушел из «ПСЖ» в «Реал».

Ранее Неймар выступил с признанием в адрес уругвайца Луиса Суареса.

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Неймар Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Get French Football News
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