Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе

Бразильский нападающий Неймар обсуждал с бразильскими легионерами мадридского «Реала» свой опыт игр вместе с французом Килианом Мбаппе, который был им получен в рядах парижского «ПСЖ».

Сообщается, будто Неймар заявил соотечественникам, что играть с Мбаппе – это настоящая катастрофа и ад.

«Бразильцы в «Реале» дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда была война. Неймар отправил бразильцам статью о Мбаппе, в которой сказал им, что играть с Мбаппе это катастрофа, что это ад», – приводит слова журналиста Сирила Хануна французское издание Get French Football News.

Как известно, Неймар и Мбаппе играли вместе за «ПСЖ» по 2023 год, после чего бразилец перешел в «Аль-Хиляль». А летом этого года Мбаппе ушел из «ПСЖ» в «Реал».

Ранее Неймар выступил с признанием в адрес уругвайца Луиса Суареса.